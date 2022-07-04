Лидеры «Уорриорз» общались с Дюрэнтом, но возвращение в команду является маловероятным

Звездный форвард сделал запрос на обмен в другой клуб.

Как сообщает инсайдер The Athletic Маркус Томпсон, лидеры «Голден Стэйт» связывались с Дюрэнтом после его запроса. Отмечается, что они приветствовали бы его возвращение в команду.

Журналист пишет о том, что возвращение Дюрэнта в «Уорриорз» крайне маловероятно. Действующие чемпионы не готовы удовлетворять запросы «Нетс» ради возвращения игрока, который в 2019 году покинул команду после выхода на рынок свободных агентов.

Дюрэнт в составе дважды становился чемпионом НБА (2017, 2018).

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана