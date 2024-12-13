Владимир Петроковский: «Ожидали большего количества побед. Находимся в режиме ожидания. До января будем выступать этим составом»

Генеральный директор «Енисея» рассказал о планах команды.

Красноярский клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с результатом 6-13.

«Ожидали большего количества побед к этому моменту. Хотелось бы, чтобы прогресс наших ребят был более быстрым. Но у каждого игрока свой путь. Поэтому будем надеяться, что этот сезон даст им уверенности в дальнейшей карьере. Наверное, это такой волшебный пинок, которого многие давно ждали. Мы находимся в режиме ожидания. Возможно, у клуба появится новый партнер. Тогда рассмотрим возможность взять еще одного легионера на рынке свободных агентов. До января же, скорее всего, мы будем выступать этим составом и будем надеяться, что командная химия заработает по полной. Пока, к сожалению, мы одну игру выдаем на высоком уровне, в следующей проваливаемся. Эту нестабильность можно объяснить тем, что мы одна из самых молодых команд Лиги ВТБ. Игрокам надо заматереть и поверить в себя до конца. Потому что у нас или все одновременно выдают хорошую игру, или все ее коллективно проваливают. В такой ситуации тренеру тяжело найти баланс, средний вектор движения», – рассказал Владимир Петроковский .