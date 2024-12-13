Брэндон Ингрэм может оказаться в «Сан-Антонио» или «Майами» (Брэндон Робинсон)
«Сперс» и «Хит» интересуются Брэндоном Ингрэмом.
По сообщению инсайдера Брэндона Робинсона (Scoop B), форвард «Нового Орлеана» привлек достаточно серьезный интерес со стороны этих двух клубов. Остальные команды сделали «Пеликанс» «дерьмовые», по выражению менеджера клуба, предложения.
«Лейкерс» могли бы получить пользу от его услуг, но я не уверен на данный момент, что Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура являются привлекательным пакетом для «Нового Орлеана». Хотя Брэндону понравилось время, проведенное в Лос-Анджелесе, и он сохранил приятные воспоминания об этом месте.
Я бы лично хотел посмотреть на Ингрэма с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом.
«Майами» также столкнулся с проблемами с продлением Джимми Батлера», – рассказал репортер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Analysis
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