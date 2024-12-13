0

Брэндон Ингрэм может оказаться в «Сан-Антонио» или «Майами» (Брэндон Робинсон)

«Сперс» и «Хит» интересуются Брэндоном Ингрэмом.

По сообщению инсайдера Брэндона Робинсона (Scoop B), форвард «Нового Орлеана» привлек достаточно серьезный интерес со стороны этих двух клубов. Остальные команды сделали «Пеликанс» «дерьмовые», по выражению менеджера клуба, предложения.

«Лейкерс» могли бы получить пользу от его услуг, но я не уверен на данный момент, что Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура являются привлекательным пакетом для «Нового Орлеана». Хотя Брэндону понравилось время, проведенное в Лос-Анджелесе, и он сохранил приятные воспоминания об этом месте.

Я бы лично хотел посмотреть на Ингрэма с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом.

«Майами» также столкнулся с проблемами с продлением Джимми Батлера», – рассказал репортер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Analysis
возможные переходы
logoНовый Орлеан
logoМайами
logoНБА
logoБрэндон Ингрэм
logoСан-Антонио
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сан-Антонио», «Шарлотт» и «Атланта» проявляют интерес к Брэндону Ингрэму
36 июля, 11:48
Будущее НБА уже наступило. 26 лучших не старше 26
2712 июня, 13:32
«Сиксерс» могут выменять Джимми Батлера или Брэндона Ингрэма
273 мая, 14:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи
553 минуты назад
Дайсон Дэниэлс: «Новый Орлеан» проклят, как же хорошо, что я больше не там»
2сегодня, 20:15
Евролига. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос», «Барселона» принимает «Милан» и другие матчи
1сегодня, 19:47Live
Трэй Янг организовал знакомство с Дайсоном Дэниэлсом и Заккари Рисаше у себя дома перед началом сезона в рамках работы над атмосферой в «Хоукс»
2сегодня, 19:30
Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»
сегодня, 18:45
Джамал Мозли: «Паоло Банкеро постепенно приближается к упражнениям в зале. Но пока не может тренироваться»
сегодня, 18:29
Джейлен Грин: «Меня недооценивают. Ожидалось, что я стану звездой. Все еще хочу добиться этого»
3сегодня, 18:15
Чендлер Парсонс: «Хит» никогда не сдадутся, но они не будут представлять опасность в плей-офф»
сегодня, 17:10
Чендлер Парсонс о Пэйтоне Притчарде: «Нет смысла даже говорить о втором претенденте на награду лучшему «шестому». Парень пробивает себе место в истории лиги»
3сегодня, 16:36
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
4сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман: «Играли как молодежная команда»
57 секунд назад
Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году
21 минуту назадФото
Никола Вучевич вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс» (Бретт Сигел)
сегодня, 19:59
Шейн Ларкин вернулся в состав «Анадолу Эфеса» в победном матче с «Панатинаикосом»
сегодня, 19:47
Просмотры матчей Кубка НБА упали на 10% к прошлому году, трансляций ESPN – на 28%
сегодня, 19:15
В НБА считают, что игроки с зарплатами выше 20 миллионов вряд ли будут обменяны в течение этого сезона
сегодня, 18:59
16-летний брат Дайсона Дэниэлса Дэш присоединится к «Мельбурну»
сегодня, 17:51
Владимир Петроковский: «Ожидали большего количества побед. Находимся в режиме ожидания. До января будем выступать этим составом»
сегодня, 17:30
Крис Пол больше всех в составе «Сперс» влияет на эффективность команды в атаке (+16,1 очка)
7сегодня, 16:50
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Страсбура»
сегодня, 16:25
Рекомендуем