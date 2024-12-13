3

Джейлен Грин: «Меня недооценивают. Ожидалось, что я стану звездой. Все еще хочу добиться этого»

Джейлен Грин рассказал о своем прогрессе.

Главный тренер Име Удока поставил перед защитником задачу понять, чем он сможет стабильно помогать команде, когда у него не будет идти игра в атаке.

В этом розыгрыше чемпионата Грин не слишком удачно стартовал с точки зрения результативности, набирая 19,2 очка при 39,7% реализации с игры. При этом баскетболист делает лучшие в карьере 1,2 перехвата и помогает «Хьюстону» быть одной из лучших защитных команд турнира.

«Рокетс» прошли в полуфинал Кубка НБА, где сыграют с «Оклахомой» за право представлять Западную конференцию.

«Люди меня недооценивают. Они в НБА, все очень талантливы. Многие способны набирать очки, но у них это не выйдет так просто, когда я их опекаю.

Ожидалось, что я буду звездой. Я все еще хочу достичь этого. Я еще молод. Это мой 4-й год в лиге. Все придет.

В нас сомневаются, потому что мы молодая команда. И это нормально. Мы об этом не беспокоимся. Думаем о том, что нам надо сделать, как это сделать. Все в команде зверюги.

Иногда я ловлю кураж. Иногда кто-то другой. У нас очень талантливый состав. Глубокий ростер, парни, которые выходят со скамейки. В нашей стартовой пятерке каждый способен дать результат.

Выход в полуфинал многое для нас значит», – заключил Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoНБА
logoИме Удока
logoКубок НБА
logoДжейлен Грин
logoХьюстон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок НБА переезжает в Лас-Вегас
1сегодня, 16:17Трибуна
НБА подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде матча «Рокетс» – «Уорриорз»
13сегодня, 05:37
Кендрик Перкинс: «Оклахома» разберется с «Хьюстоном» в полуфинале Кубка НБА»
3сегодня, 04:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос», «Барселона» принимает «Милан» и другие матчи
2 минуты назадLive
Трэй Янг организовал знакомство с Дайсоном Дэниэлсом и Заккари Рисаше у себя дома перед началом сезона в рамках работы над атмосферой в «Хоукс»
19 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»
сегодня, 18:45
Джамал Мозли: «Паоло Банкеро постепенно приближается к упражнениям в зале. Но пока не может тренироваться»
сегодня, 18:29
Чендлер Парсонс: «Хит» никогда не сдадутся, но они не будут представлять опасность в плей-офф»
сегодня, 17:10
Чендлер Парсонс о Пэйтоне Притчарде: «Нет смысла даже говорить о втором претенденте на награду лучшему «шестому». Парень пробивает себе место в истории лиги»
3сегодня, 16:36
НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи
3сегодня, 16:16
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
4сегодня, 15:59
«Лейкерс» обсуждали возможное подписание разыгрывающего Маркелла Фульца
5сегодня, 15:44
Гилберт Аренас: «Куинси Оливари впереди Бронни Джеймса по таланту и мотивации»
2сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Просмотры матчей Кубка НБА упали на 10% к прошлому году, трансляций ESPN – на 28%
34 минуты назад
В НБА считают, что игроки с зарплатами выше 20 миллионов вряд ли будут обменяны в течение этого сезона
50 минут назад
16-летний брат Дайсона Дэниэлса Дэш присоединится к «Мельбурну»
сегодня, 17:51
Владимир Петроковский: «Ожидали большего количества побед. Находимся в режиме ожидания. До января будем выступать этим составом»
сегодня, 17:30
Крис Пол больше всех в составе «Сперс» влияет на эффективность команды в атаке (+16,1 очка)
3сегодня, 16:50
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Страсбура»
сегодня, 16:25
ACB. «Валенсия» дома сыграет с «Тенерифе»
сегодня, 16:25
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Галатасарай»
сегодня, 16:24
Адриатическая лига. ФМП сыграет со «Сплитом»
сегодня, 16:24
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Монако»: «Нельзя давать сопернику набирать 99 очков у нас дома»
сегодня, 15:10
Рекомендуем