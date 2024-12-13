Джейлен Грин: «Меня недооценивают. Ожидалось, что я стану звездой. Все еще хочу добиться этого»

Джейлен Грин рассказал о своем прогрессе.

Главный тренер Име Удока поставил перед защитником задачу понять, чем он сможет стабильно помогать команде, когда у него не будет идти игра в атаке.

В этом розыгрыше чемпионата Грин не слишком удачно стартовал с точки зрения результативности, набирая 19,2 очка при 39,7% реализации с игры. При этом баскетболист делает лучшие в карьере 1,2 перехвата и помогает «Хьюстону » быть одной из лучших защитных команд турнира.

«Рокетс» прошли в полуфинал Кубка НБА, где сыграют с «Оклахомой» за право представлять Западную конференцию.

«Люди меня недооценивают. Они в НБА, все очень талантливы. Многие способны набирать очки, но у них это не выйдет так просто, когда я их опекаю.

Ожидалось, что я буду звездой. Я все еще хочу достичь этого. Я еще молод. Это мой 4-й год в лиге. Все придет.

В нас сомневаются, потому что мы молодая команда. И это нормально. Мы об этом не беспокоимся. Думаем о том, что нам надо сделать, как это сделать. Все в команде зверюги.

Иногда я ловлю кураж. Иногда кто-то другой. У нас очень талантливый состав. Глубокий ростер, парни, которые выходят со скамейки. В нашей стартовой пятерке каждый способен дать результат.

Выход в полуфинал многое для нас значит», – заключил Грин .