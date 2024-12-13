Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году
Владелец «Панатинаикоса» недоволен выступлением команды.
Действующий чемпион Евролиги проиграл 4 из 5 последний матчей в рамках европейского клубного турнира и идет с показателем 8-7.
Команда разгромно уступила «Анадолу Эфесу» в гостях со счетом 67:93.
Димитрис Яннакопулос отреагировал на результат изображением зеленого автобуса в соцсетях, напоминая известный эпизод с наказанием команды в 2017 году, когда баскетболисты были вынуждены возвращаться домой 11-часовым маршрутом из Турции на этом виде транспорта. В тот раз коллектив под руководством Хавьера Паскуаля уступил «Фенербахче».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем