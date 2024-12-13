Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году

Владелец «Панатинаикоса» недоволен выступлением команды.

Действующий чемпион Евролиги проиграл 4 из 5 последний матчей в рамках европейского клубного турнира и идет с показателем 8-7.

Команда разгромно уступила «Анадолу Эфесу» в гостях со счетом 67:93.

Димитрис Яннакопулос отреагировал на результат изображением зеленого автобуса в соцсетях, напоминая известный эпизод с наказанием команды в 2017 году, когда баскетболисты были вынуждены возвращаться домой 11-часовым маршрутом из Турции на этом виде транспорта. В тот раз коллектив под руководством Хавьера Паскуаля уступил «Фенербахче».