Крис Пол больше всех в составе «Сперс» влияет на эффективность команды в атаке (+16,1 очка)

«Сан-Антонио» значительно эффективнее с Крисом Полом на площадке.

В присутствии 39-летнего разыгрывающего на паркете команда набирает на 16,1 очка больше на 100 владений. Это лучший показатель среди игроков «Сан-Антонио ».

По этому результату Пол превосходит 98% баскетболистов лиги.

Недавно разыгрывающий вышел на второе место в истории НБА по количеству результативных передач.