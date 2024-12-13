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Крис Пол больше всех в составе «Сперс» влияет на эффективность команды в атаке (+16,1 очка)

«Сан-Антонио» значительно эффективнее с Крисом Полом на площадке.

В присутствии 39-летнего разыгрывающего на паркете команда набирает на 16,1 очка больше на 100 владений. Это лучший показатель среди игроков «Сан-Антонио».

По этому результату Пол превосходит 98% баскетболистов лиги.

Недавно разыгрывающий вышел на второе место в истории НБА по количеству результативных передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spurs Report в сети X
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