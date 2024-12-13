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Шейн Ларкин вернулся в состав «Анадолу Эфеса» в победном матче с «Панатинаикосом»

Шейн Ларкин восстановился после травмы.

32-летний разыгрывающий травмировал голеностоп в конце октября и должен был пропустить 3-4 недели, но реабилитация игрока затянулась.

Домашний матч против «Панатинаикоса» в рамках Евролиги стал первым для защитника после выздоровления.

«Анадолу Эфес» крупно обыграл соперника 93-67 и сравнялся с ним по показателю побед и поражений (8-7).

На счету Ларкина – 6 очков, 2 передачи и 2 перехвата за 17,5 минуты. Разыгрывающий входил в игру со скамейки запасных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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