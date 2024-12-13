Шейн Ларкин вернулся в состав «Анадолу Эфеса» в победном матче с «Панатинаикосом»
Шейн Ларкин восстановился после травмы.
32-летний разыгрывающий травмировал голеностоп в конце октября и должен был пропустить 3-4 недели, но реабилитация игрока затянулась.
Домашний матч против «Панатинаикоса» в рамках Евролиги стал первым для защитника после выздоровления.
«Анадолу Эфес» крупно обыграл соперника 93-67 и сравнялся с ним по показателю побед и поражений (8-7).
На счету Ларкина – 6 очков, 2 передачи и 2 перехвата за 17,5 минуты. Разыгрывающий входил в игру со скамейки запасных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем