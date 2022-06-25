Паоло Банкеро не включил Йокича в Топ-5 игроков НБА

Первый пик драфта этого года, форвард «Орландо» Паоло Банкеро назвал пятерку лучших игроков НБА в данный момент.
По мнению новичка «Мэджик», в Топ-5 входят: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Стефен Карри («Голден Стэйт»).
Примечательно, что Банкеро не включил в данную пятерку центрового «Денвера» Николу Йокича, который стал MVP в двух последних сезонах.
Также Банкеро назвал Топ-5 лучших игроков лиги за всю историю: Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар.
Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов