Паоло Банкеро не включил Йокича в Топ-5 игроков НБА

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Первый пик драфта этого года, форвард «Орландо» Паоло Банкеро назвал пятерку лучших игроков НБА в данный момент.

По мнению новичка «Мэджик», в Топ-5 входят: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Стефен Карри («Голден Стэйт»).

Примечательно, что Банкеро не включил в данную пятерку центрового «Денвера» Николу Йокича, который стал MVP в двух последних сезонах.

Также Банкеро назвал Топ-5 лучших игроков лиги за всю историю: Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар.

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