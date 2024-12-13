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Джамал Мозли: «Паоло Банкеро постепенно приближается к упражнениям в зале. Но пока не может тренироваться»

Паоло Банкеро продолжает реабилитацию.

Главного тренера «Орландо» спросили, принимает ли форвард участие в тренировках спустя 6 недель после диагностики его травмы.

«Он пока не может тренироваться. Немного работает с ведением, делает упражнения на полу, старается заниматься кардио без сильной нагрузки на мышцы. Он постепенно приближается к упражнениям в зале», – прокомментировал ситуацию Джамал Мозли.

«Мэджик» потеряли форварда Франца Вагнера с похожей травмой. Команда идет с результатом 1-1 в отсутствие обоих лидеров.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
травмы
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