Джамал Мозли: «Паоло Банкеро постепенно приближается к упражнениям в зале. Но пока не может тренироваться»

Паоло Банкеро продолжает реабилитацию.

Главного тренера «Орландо » спросили, принимает ли форвард участие в тренировках спустя 6 недель после диагностики его травмы.

«Он пока не может тренироваться. Немного работает с ведением, делает упражнения на полу, старается заниматься кардио без сильной нагрузки на мышцы. Он постепенно приближается к упражнениям в зале», – прокомментировал ситуацию Джамал Мозли .

«Мэджик» потеряли форварда Франца Вагнера с похожей травмой. Команда идет с результатом 1-1 в отсутствие обоих лидеров.