Просмотры матчей Кубка НБА упали на 10% к прошлому году, трансляций ESPN – на 28%

НБА показывает неутешительные результаты телевизионных просмотров.

Количество зрителей Кубка НБА упало на 10%, трансляций ESPN – на 28%. Плей-офф-2024 привлек на 12% меньше телевизионной аудитории.

Одной из ключевых причин общего спада является низкая доступность. Болельщики вынуждены покупать дополнительный пакет к основному кабельному телевидению, чтобы посмотреть матчи своей команды.

Ситуация происходит на фоне вступающего в новом сезоне в силу 11-летнего договора на телетрансляции.