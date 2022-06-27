Скип Бэйлесс: «Дэйм просит Дюрэнта спасти его, как это уже делал Стеф»

Разыгрывающий недвусмысленно намекнул, что хотел бы выступать в одной команде с форвардом .

Лиллард опубликовал в инстаграме совместное изображение с Дюрэнтом. Оба игрока представлены в форме «Блэйзерс».

Телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на действия лидера «Блэйзерс».

«Мне понравилось, как Дэйм высылает сигнал SOS Дюрэнту, как это уже делал Стеф, зазывая Кей Ди ради спасения своего наследия.

Кевин уже осуществлял это в матче за золотые медали в составе сборной. Дэйм смазал два штрафных, Кей Ди сказал: «Давай в следующий раз сфолят на мне». Попадание, еще попадание. Победа. США – чемпион!» – написал Бэйлесс.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?