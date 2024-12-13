Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»

Виктор Вембаньяма хочет участвовать в Евробаскете-2025.

Молодой форвард «Сперс» прокомментировал свои планы на межсезонье в следующем году.

«Не знаю пока точные даты, но у нас еще будет время согласовать все со сборной Франции. Придется немного пожертвовать физической подготовкой к следующему сезону НБА.

Пока что определенно собираюсь каждое лето выступать за национальную команду.

Имел непродолжительную беседу с новым главным тренером (Фредерик Фату). Но мы еще формально не обсуждали временные рамки», – заявил Вембаньяма .

В сборной баскетболист набирал 15,8 очка, 9,7 подбора, 3,3 передачи, 2 перехвата и 1,7 блок-шота в среднем в олимпийском баскетбольном турнире. Все показатели, включая PIR (20,8), были лидирующими в команде.