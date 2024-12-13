Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»
Виктор Вембаньяма хочет участвовать в Евробаскете-2025.
Молодой форвард «Сперс» прокомментировал свои планы на межсезонье в следующем году.
«Не знаю пока точные даты, но у нас еще будет время согласовать все со сборной Франции. Придется немного пожертвовать физической подготовкой к следующему сезону НБА.
Пока что определенно собираюсь каждое лето выступать за национальную команду.
Имел непродолжительную беседу с новым главным тренером (Фредерик Фату). Но мы еще формально не обсуждали временные рамки», – заявил Вембаньяма.
В сборной баскетболист набирал 15,8 очка, 9,7 подбора, 3,3 передачи, 2 перехвата и 1,7 блок-шота в среднем в олимпийском баскетбольном турнире. Все показатели, включая PIR (20,8), были лидирующими в команде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
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