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Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»

Виктор Вембаньяма хочет участвовать в Евробаскете-2025.

Молодой форвард «Сперс» прокомментировал свои планы на межсезонье в следующем году.

«Не знаю пока точные даты, но у нас еще будет время согласовать все со сборной Франции. Придется немного пожертвовать физической подготовкой к следующему сезону НБА.

Пока что определенно собираюсь каждое лето выступать за национальную команду.

Имел непродолжительную беседу с новым главным тренером (Фредерик Фату). Но мы еще формально не обсуждали временные рамки», – заявил Вембаньяма.

В сборной баскетболист набирал 15,8 очка, 9,7 подбора, 3,3 передачи, 2 перехвата  и 1,7 блок-шота  в среднем в олимпийском баскетбольном турнире. Все показатели, включая PIR (20,8), были лидирующими в команде.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
logoЕвробаскет-2025
logoСан-Антонио
logoсборная Франции
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoВиктор Вембаньяма
Фредерик Фату
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