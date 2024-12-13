Никола Вучевич вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс» (Бретт Сигел)
«Чикаго» работает над обменом Николы Вучевича.
По сообщению репортера Бретта Сигела, центровой «Буллз» вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс».
Вучевич набирает 21 очко, 9,8 подбора и 3,2 передачи в среднем в матчах этого сезона, реализуя 2,2 из 4,6 трехочкового (47,4%).
Ранее сообщалось, что предложение «Чикаго» все еще отпугивает потенциальных партнеров по сделке высокой запрашиваемой компенсацией.
Вучевич заработает 20 и 21,5 миллиона долларов за текущий и следующий сезоны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем