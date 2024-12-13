Никола Вучевич вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс» (Бретт Сигел)

«Чикаго» работает над обменом Николы Вучевича.

По сообщению репортера Бретта Сигела, центровой «Буллз» вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс », «Пеликанс» и «Пистонс».

Вучевич набирает 21 очко, 9,8 подбора и 3,2 передачи в среднем в матчах этого сезона, реализуя 2,2 из 4,6 трехочкового (47,4%).

Ранее сообщалось, что предложение «Чикаго » все еще отпугивает потенциальных партнеров по сделке высокой запрашиваемой компенсацией.

Вучевич заработает 20 и 21,5 миллиона долларов за текущий и следующий сезоны.