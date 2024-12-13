0

Никола Вучевич вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс» (Бретт Сигел)

«Чикаго» работает над обменом Николы Вучевича.

По сообщению репортера Бретта Сигела, центровой «Буллз» вызывает интерес у «Уорриорз», «Лейкерс», «Пеликанс» и «Пистонс».

Вучевич набирает 21 очко, 9,8 подбора и 3,2 передачи в среднем в матчах этого сезона, реализуя 2,2 из 4,6 трехочкового (47,4%).

Ранее сообщалось, что предложение «Чикаго» все еще отпугивает потенциальных партнеров по сделке высокой запрашиваемой компенсацией.

Вучевич заработает 20 и 21,5 миллиона долларов за текущий и следующий сезоны.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoЛейкерс
возможные переходы
logoНикола Вучевич
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoНовый Орлеан
logoЧикаго
logoДетройт
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
19 декабря, 17:20
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернулся на 1-ю строчку после победы над «Бостоном», «Хьюстон» поднялся в Топ-3
22 декабря, 18:33
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме», «Даллас» дома обыграл «Нью-Йорк», 22 передачи Янга помогли «Атланте» одолеть «Кливленд» и другие результаты
23128 ноября, 06:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи
553 минуты назад
Дайсон Дэниэлс: «Новый Орлеан» проклят, как же хорошо, что я больше не там»
2сегодня, 20:15
Евролига. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос», «Барселона» принимает «Милан» и другие матчи
1сегодня, 19:47Live
Трэй Янг организовал знакомство с Дайсоном Дэниэлсом и Заккари Рисаше у себя дома перед началом сезона в рамках работы над атмосферой в «Хоукс»
2сегодня, 19:30
Виктор Вембаньяма: «Собираюсь играть за сборную Франции каждое лето»
сегодня, 18:45
Джамал Мозли: «Паоло Банкеро постепенно приближается к упражнениям в зале. Но пока не может тренироваться»
сегодня, 18:29
Джейлен Грин: «Меня недооценивают. Ожидалось, что я стану звездой. Все еще хочу добиться этого»
3сегодня, 18:15
Чендлер Парсонс: «Хит» никогда не сдадутся, но они не будут представлять опасность в плей-офф»
сегодня, 17:10
Чендлер Парсонс о Пэйтоне Притчарде: «Нет смысла даже говорить о втором претенденте на награду лучшему «шестому». Парень пробивает себе место в истории лиги»
3сегодня, 16:36
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
4сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман: «Играли как молодежная команда»
55 секунд назад
Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году
21 минуту назадФото
Брэндон Ингрэм может оказаться в «Сан-Антонио» или «Майами» (Брэндон Робинсон)
38 минут назад
Шейн Ларкин вернулся в состав «Анадолу Эфеса» в победном матче с «Панатинаикосом»
сегодня, 19:47
Просмотры матчей Кубка НБА упали на 10% к прошлому году, трансляций ESPN – на 28%
сегодня, 19:15
В НБА считают, что игроки с зарплатами выше 20 миллионов вряд ли будут обменяны в течение этого сезона
сегодня, 18:59
16-летний брат Дайсона Дэниэлса Дэш присоединится к «Мельбурну»
сегодня, 17:51
Владимир Петроковский: «Ожидали большего количества побед. Находимся в режиме ожидания. До января будем выступать этим составом»
сегодня, 17:30
Крис Пол больше всех в составе «Сперс» влияет на эффективность команды в атаке (+16,1 очка)
7сегодня, 16:50
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Страсбура»
сегодня, 16:25
Рекомендуем