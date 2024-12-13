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Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Страсбура»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Стад Рошеле» на домашней площадке встретится со «Страсбуром».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 9-1, Париж – 9-2, Виллербан – 8-3, Монако – 7-4, Бурк – 7-4, Сен-Кантен – 6-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-5, Лимож – 5-6, Ле-Ман – 5-6, Страсбур – 5-6, Нанси – 5-6, Дижон – 4-6, Нантер – 4-7, Ле-Портель – 3-8, Элан Шалон – 3-8, Стад Рошеле – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
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