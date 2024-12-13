Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Страсбура»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Стад Рошеле» на домашней площадке встретится со «Страсбуром ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 9-1, Париж – 9-2, Виллербан – 8-3, Монако – 7-4, Бурк – 7-4, Сен-Кантен – 6-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-5, Лимож – 5-6, Ле-Ман – 5-6, Страсбур – 5-6, Нанси – 5-6, Дижон – 4-6, Нантер – 4-7, Ле-Портель – 3-8, Элан Шалон – 3-8, Стад Рошеле – 1-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.