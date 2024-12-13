«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич .
Сербский центровой продолжает возглавлять рейтинг после 104 очков в двух последних матчах. Форвард Яннис Адетокумбо демонстрирует лучший в карьере процент попадания с игры (61,2%) и занимает второе место. Защитник Шэй Гилджес-Александер подвинул с третьей позиции форварда Джейсона Тейтума, обыграв «Даллас» на пути к полуфиналу Кубка НБА.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4);
Джейсон Тейтум («Бостон», 3);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);
Лука Дончич («Даллас», 8);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 7);
Донован Митчелл («Кливленд», 9);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 10);
Трэй Янг («Атланта»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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