«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич .

Сербский центровой продолжает возглавлять рейтинг после 104 очков в двух последних матчах. Форвард Яннис Адетокумбо демонстрирует лучший в карьере процент попадания с игры (61,2%) и занимает второе место. Защитник Шэй Гилджес-Александер подвинул с третьей позиции форварда Джейсона Тейтума , обыграв «Даллас» на пути к полуфиналу Кубка НБА.

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