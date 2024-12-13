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Чендлер Парсонс о Пэйтоне Притчарде: «Нет смысла даже говорить о втором претенденте на награду лучшему «шестому». Парень пробивает себе место в истории лиги»

Ведущие подкаста Run It Back впечатлены сезоном Пэйтона Притчарда.

Лу Уильямс назвал защитника «Бостона» фаворитом на награду «лучшему шестому», который все больше увеличивает отрыв от преследователей.

«Это точно, я даже не знаю, имеет ли смысл говорить о втором месте. Мне всегда нравился Притчард, но когда Дрю Холидэй на шоу сказал, что против него сложнее всего защищаться, понял, что все всерьез. Он набирает 17+3+3, полноценный стартер, который научился приносить пользу со скамейки. Он делает 9 попыток из-за дуги в среднем и реализует 44% из них. Второй в лиге по True Shooting (TS%) после Стефа Карри. Борется с Тайлером Хирро за самое большое количество дальних попаданий. Пробивает себе место в истории лиги. Он завершает матчи, растягивает пространство, получает мяч в критические моменты.

Он разнообразил свою игру. Никогда не сомневался в том, что он будет хорош, но не думал, что настолько», – заявил Чендлер Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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