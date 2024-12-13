В НБА считают, что игроки с зарплатами выше 20 миллионов вряд ли будут обменяны в течение этого сезона
Новые правила ударили по рынку обменов НБА.
По сообщению ESPN, в НБА существует мнение, что игроки с зарплатами в 20 с небольшим миллионов долларов вряд ли поменяют команды в течение сезона. Правила нового коллективного соглашения делают обмены высокооплачиваемых баскетболистов слишком сложными.
В то же время отсутствие каких-либо гарантий на альтернативные предложения может привести к ранним сделкам. В том числе в ситуации с форвардом «Нового Орлеана» Брэндоном Ингрэмом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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