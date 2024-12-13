В НБА считают, что игроки с зарплатами выше 20 миллионов вряд ли будут обменяны в течение этого сезона

Новые правила ударили по рынку обменов НБА.

По сообщению ESPN, в НБА существует мнение, что игроки с зарплатами в 20 с небольшим миллионов долларов вряд ли поменяют команды в течение сезона. Правила нового коллективного соглашения делают обмены высокооплачиваемых баскетболистов слишком сложными.

В то же время отсутствие каких-либо гарантий на альтернативные предложения может привести к ранним сделкам. В том числе в ситуации с форвардом «Нового Орлеана» Брэндоном Ингрэмом .