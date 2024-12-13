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Евролига. «Анадолу Эфес» – «Панатинаикос», «Барселона» примет «Милан» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» сыграет с греческим «Панатинаикосом», испанская «Барселона» примет итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-3, Монако – 10-5, Фенербахче Турция – 10-5, Бавария Германия – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 8-6, Барселона Испания – 8-6, Милан Италия – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Партизан Сербия – 7-8, Реал Испания – 6-9, Баскония Испания – 6-9, Виллербан Франция – 5-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-11, Альба Германия – 3-12, Виртус Италия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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