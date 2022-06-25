Кевин Дюрэнт: «Не завидую «Уорриорз», что они выиграли без меня. Рад за них и горжусь своим вкладом в династию»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт высказался не тему первого чемпионского титула, который «Уорриорз» выиграли после его ухода из команды в 2019 году.

По словам Дюрэнта, он не завидует бывшим одноклубникам, как эту ситуацию порой выставляют в прессе.

«Все то время, что я в лиге, возникают эти разговоры обо мне в контексте некоего противостояния с моими товарищами по команде. Кей Ди против Расса, против Стефа и Дрэймонда, Кей Ди против Джеймса, сейчас против Кайри. И многим после победы «Голден Стэйт» хочется сказать: «Если они выиграли сейчас, то могли бы легко выиграть в 2017 и 2018 годах с кем-то другим вместо Кей Ди». У меня возникает вопрос: «Почему там должен быть кто-то другой? Почему вы хотите исключить меня из коллектива?» Понимаете меня? Меня раздражают подобные вещи, потому что мне просто хочется смотреть игру.

И мне нравятся эти парни. Я играл с ними за одну команду и был частью династии, которую они продолжают строить. Я не думал о них как о династии до этого момента, до четвертого титула. Я горжусь тем, что был частью чего-то особенного, пусть и выигрывал с командой лишь два титула из четырех. Черт, тот же Джавейл Макги, наверное, испытывает схожие чувства. Дэвид Уэст. Мы все пришли в «Уорриорз» в одно время и провели там замечательные сезоны.

И вот я смотрю за ними и горжусь тем, что был частью всей этой истории, но во время трансляции вынужден слышать: «Кей Ди должен сейчас испытывать такие-то чувства». И я такой: «Ну здрасьте. Черт, дайте же мне просто наслаждаться тем, что они делают, вместо того, чтобы натравливать меня на них». У меня всегда будет собственная позиция, не надо ничего придумывать.

Не соглашусь с теми, кто говорит, что я не внес свой вклад в династию. Я внес. И мне плевать, если вам кажется, что я нападаю на «Уорриорз». У меня всегда будет своя позиция. Понимаете? Потому что с моей точки зрения я вносил позитивный вклад каждую секунду своего пребывания в организации, во время каждой тренировки, разминки, всех матчей. Вам не удастся забрать это у меня, списать все это. Я всегда буду ценить это и относиться с большим уважением, независимо от того, как вы пытаетесь настроить против меня моих бывших товарищей по команде, пытаетесь солгать от моего имени, говоря, что я ревную и завидую этим парням. Господи, как же это по-детски», – сказал Дюрэнт.

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