Чендлер Парсонс: «Хит» никогда не сдадутся, но они не будут представлять опасность в плей-офф»
«Не думаю, что они представляют опасность в плей-офф. Команды над ними «Никс», «Кавальерс» и «Селтикс» – слишком далеко впереди. Но они никогда просто так не сдадутся. Они проверены временем, уперты, упорны, стараются в обороне. Проблема в их глубине. Терри Розир так и не нашел своего места. Бэм Адебайо и Джимми Батлер испытывают проблемы. У них низкие цифры.
Вот Тайлер Хирро отжигает. Претендует на попадание в элиту уровня Матча всех звезд. Он всегда умел набирать очки, но в этом сезоне именно он тащит команду на серьезный уровень.
Положение очень неустойчивое. Но все равно вряд ли кто-то захочет вытащить их в первом раунде плей-офф.
Проблема в том, что они относительно здоровы и все равно идут в общей массе. Того, что у них есть, не хватает», – заключил Чендлер Парсонс.
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