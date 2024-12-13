Чендлер Парсонс: «Хит» никогда не сдадутся, но они не будут представлять опасность в плей-офф»

Чендлер Парсонс невысоко оценивает шансы «Майами» в плей-офф.

«Не думаю, что они представляют опасность в плей-офф. Команды над ними «Никс», «Кавальерс» и «Селтикс» – слишком далеко впереди. Но они никогда просто так не сдадутся. Они проверены временем, уперты, упорны, стараются в обороне. Проблема в их глубине. Терри Розир так и не нашел своего места. Бэм Адебайо и Джимми Батлер испытывают проблемы. У них низкие цифры.

Вот Тайлер Хирро отжигает. Претендует на попадание в элиту уровня Матча всех звезд. Он всегда умел набирать очки, но в этом сезоне именно он тащит команду на серьезный уровень.

Положение очень неустойчивое. Но все равно вряд ли кто-то захочет вытащить их в первом раунде плей-офф.

Проблема в том, что они относительно здоровы и все равно идут в общей массе. Того, что у них есть, не хватает», – заключил Чендлер Парсонс.