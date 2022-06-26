Брайан Скалабрини: «Селтикс» нужно выменять Кевина Дюрэнта»

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Брайан Скалабрини считает, что команде нужно выменять у «Бруклина» звездного форварда Кевина Дюрэнта.
По информации инсайдера НБА Логана Мердока, Дюрэнт разочарован в руководстве «Нетс» и может покинуть команде.
«Джейлен Браун, три драфт-пика, право два раза обменяться пиками и Даниэль Тайс. С финансовой точки зрения все работает. «Нетс» получают игрока уровня Матча всех звезд и пики на будущее.
С другой стороны, связь Эла Хорфорда с Кевином Дюрэнтом, они были близки в 2016 году, когда Кевин перешел в «Голден Стэйт». Ему нравится игра Маркуса Смарта, они тоже встречались тем летом. Име Удока работал ассистентом в «Бруклине», и они всегда болтают во время матчей.
Плюс шанс выступать с Джейсоном Татумом, с которым он играл в олимпийской сборной. Здесь точно есть связь, это не безумие. Что-то подобное может произойти, но только если Кевин Дюрэнт решит: «Хорошо, я хочу уйти отсюда», – заявил Скалабрини.
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