Чемпион НБА в составе «Селтикс» считает, что команде нужно выменять у звездного форварда Кевина Дюрэнта.

По информации инсайдера НБА Логана Мердока, Дюрэнт разочарован в руководстве «Нетс» и может покинуть команде.

, три драфт-пика, право два раза обменяться пиками и Даниэль Тайс. С финансовой точки зрения все работает. «Нетс» получают игрока уровня Матча всех звезд и пики на будущее.

С другой стороны, связь с , они были близки в 2016 году, когда Кевин перешел в «Голден Стэйт». Ему нравится игра , они тоже встречались тем летом. Име Удока работал ассистентом в , и они всегда болтают во время матчей.

Плюс шанс выступать с Джейсоном Татумом, с которым он играл в олимпийской сборной. Здесь точно есть связь, это не безумие. Что-то подобное может произойти, но только если Кевин Дюрэнт решит: «Хорошо, я хочу уйти отсюда», – заявил Скалабрини.

Титул «Голден Стэйта» не отменяет наследие Кевина Дюрэнта. Истинное величие сильнее обстоятельств