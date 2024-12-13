Дайсон Дэниэлс: «Новый Орлеан» проклят, как же хорошо, что я больше не там»
21-летний защитник перешел в «Хоукс» в результате обмена Деджонте Мюррэя.
«Недоволен своей игрой в первые два года в «Новом Орлеане». Я был зажат. Не мог помочь команде. Это дало мне заряд на будущее. Очень хотел снова стать самим собой и играть свободно.
Ни на кого не показываю пальцем. Виню только себя. Я был нестабилен. Взлеты и падения. Хорошие матчи и очень плохие. Я не мог добиться стабильности, а игроков в команде было много.
Куин Снайдер сразу рассказал, что хочет поставить более свободный стиль баскетбола. Где все будут вовлечены, и будет много движения.
«Новый Орлеан» проклят. Каждый год происходит что-то новое. Как же хорошо, что я больше не там.
У меня были 4 или 5 травм голеностопа. Там что-то в воде или еще нечто подобное. У них постоянные растяжения бедренных мышц, проблемы с коленями, ушибы, сотрясения и все остальное. Я не понимаю, что там творится. Наверное, они просто играют изо всех сил?» – задался вопросом баскетболист.
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