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Дайсон Дэниэлс: «Новый Орлеан» проклят, как же хорошо, что я больше не там»

Дайсон Дэниэлс счастлив новой странице своей карьеры в «Атланте».

21-летний защитник перешел в «Хоукс» в результате обмена Деджонте Мюррэя.

«Недоволен своей игрой в первые два года в «Новом Орлеане». Я был зажат. Не мог помочь команде. Это дало мне заряд на будущее. Очень хотел снова стать самим собой и играть свободно.

Ни на кого не показываю пальцем. Виню только себя. Я был нестабилен. Взлеты и падения. Хорошие матчи и очень плохие. Я не мог добиться стабильности, а игроков в команде было много.

Куин Снайдер сразу рассказал, что хочет поставить более свободный стиль баскетбола. Где все будут вовлечены, и будет много движения.

«Новый Орлеан» проклят. Каждый год происходит что-то новое. Как же хорошо, что я больше не там.

У меня были 4 или 5 травм голеностопа. Там что-то в воде или еще нечто подобное. У них постоянные растяжения бедренных мышц, проблемы с коленями, ушибы, сотрясения и все остальное. Я не понимаю, что там творится. Наверное, они просто играют изо всех сил?» – задался вопросом баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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