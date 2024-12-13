16-летний брат Дайсона Дэниэлса Дэш присоединится к «Мельбурну»

Дэш Дэниэлс будет выступать в австралийском чемпионате.

Младший брат защитника «Атланты» в 16 лет подпишет контракт с «Мельбурном» из NBL и присоединится к программе развития молодежи Next Stars.

«Присоединяюсь к одной из наиболее сильных лиг мира. Игра со взрослыми поможет моему развитию и мечте попасть в НБА», – заявил молодой баскетболист.

Дэш, как и его брат, считается элитным защитником с высокой универсальностью и инстинктами.

«Я немного больше играю с мячом в руках, создаю возможности для партнеров, использую заслоны и обладаю быстрым первым шагом», – описал различия в игре с братом 16-летний Дэниэлс .

В программе Next Start принимали участие Алекс Сарр (2-й номер драфта-2024), Джош Гидди («Чикаго»), Ламело Болл («Шарлотт») и Усман Дженг («Оклахома»).

Игрок потенциально сможет принять участие в драфте-2026.