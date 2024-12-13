Трэй Янг организовал знакомство с Дайсоном Дэниэлсом и Заккари Рисаше у себя дома перед началом сезона в рамках работы над атмосферой в «Хоукс»

Трэй Янг работает над лидерскими качествами.

По сообщению ESPN, проблемы с командной «химией» стали объектом внимания персонала «Хоукс», который поработал с Трэем Янгом над его социальными навыками.

Перед началом сезона, после Олимпиады, звездный разыгрывающий организовал прилет новобранцев команды Заккари Рисаше (1-й пик) и Дайсона Дэниэлса в свой дом в Оклахому. Баскетболисты познакомились друг с другом и вместе провели несколько тренировок.

Молодые игроки положительно восприняли знакомство, что положило начало успешным взаимоотношениям внутри коллектива.

«Атланта » идет на 7-м месте на Востоке с результатом 14-12. Команда пробилась в полуфинал Кубка НБА.