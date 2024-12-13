Трэй Янг организовал знакомство с Дайсоном Дэниэлсом и Заккари Рисаше у себя дома перед началом сезона в рамках работы над атмосферой в «Хоукс»
Трэй Янг работает над лидерскими качествами.
По сообщению ESPN, проблемы с командной «химией» стали объектом внимания персонала «Хоукс», который поработал с Трэем Янгом над его социальными навыками.
Перед началом сезона, после Олимпиады, звездный разыгрывающий организовал прилет новобранцев команды Заккари Рисаше (1-й пик) и Дайсона Дэниэлса в свой дом в Оклахому. Баскетболисты познакомились друг с другом и вместе провели несколько тренировок.
Молодые игроки положительно восприняли знакомство, что положило начало успешным взаимоотношениям внутри коллектива.
«Атланта» идет на 7-м месте на Востоке с результатом 14-12. Команда пробилась в полуфинал Кубка НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем