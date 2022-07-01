Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Запрос Кевина Дюрэнта на обмен не имеет исторических прецедентов. Не только из-за того, что невозможно подобрать хоть сколько-нибудь адекватный пакет для одного из лучших игроков лиги. Но и потому, что у форварда остается еще четыре года по действующему соглашению и его команде не нужно волноваться, что она потеряет его без компенсации.

Что он означает для будущего лиги?

Дюрэнт – официально самый ничтожный франчайз в истории

Дюрэнт привычно доказывает, что его историческая миссия – это проверять на прочность НБА в эпоху наделения игроков абсолютной свободой и абсолютным влиянием.

В прошлый раз он преодолел один из главных психологических барьеров суперзвезд – присоединился к команде, прошедшей регулярку с историческими 73-9 и обыгравшей его в финале конференции. Это принципиально отличалось даже от существующей и до него практики объединения суперзвезд.

На этот раз штурмует еще один важный барьер – полностью отказывается от какой-либо ответственности звезд перед владельцами и болельщиками, воспринимает как должное все, что сделал для него клуб, показывает, что у звезд есть инструмент для давления даже тогда, когда его вроде бы нет.

Каркас эпохи создали несколько человек: прежде всего, Леброн Джеймс, запустивший концепцию создания суперкоманд; Ламаркус Олдридж, первым перешедший в клуб, который его до этого обыграл; Энтони Дэвис, потребовавший обмена за два года до окончания контракта и отказавшийся переезжать в «Бостон»; Джеймс Харден, показательно растолстевший и заставивший «Рокетс» его обменять; Бен Симмонс, который вообще отказался играть под предлогом психологических проблем, будучи на многолетнем контракте. Дюрэнт – как бы типичный представитель своего времени, но при этом именно он – тот, кто доводит все эти тенденции до абсурда: если возможны суперкоманды, то почему не объединиться с 73-9, если можно требовать обмен в любой момент, то зачем вообще искать для этого хоть сколько-нибудь рациональные причины.

«Бруклин» невозможно упрекнуть: Дюрэнт захотел создать нечто свое, в стороне от Карри и Уэстбрука, и клуб удовлетворял все его требования:

• «Нетс» полностью доверились Дюрэнту, хотя он подписывал контракт после разрыва ахилла и пропустил целый год;

• дали контракт на 40 миллионов Деандре Джордану, просто потому, что тот был корешком Дюрэнта-Ирвинга;

• отдали все активы (молодых игроков и пики), когда к друзьям захотел присоединиться Джеймс Харден;

• уволили Кенни Эткинсона и взяли по просьбе Дюрэнта Стива Нэша;

• обменяли Хардена еще раз, когда в этом странном треугольнике наметился раскол.

Короче, клуб ублажал свою суперзвезду всеми доступными способами. Понадеявшись, что в ответ Дюрэнт будет делать то, что обычно делают суперзвезды: помогать партнерам становиться лучше, поддерживать внутреннюю мотивацию и дисциплину, напоминать об общей цели, которая должна была бы всех объединять.

Только в очередной раз выяснилось, что Дюрэнт как суперзвезда на все это оказался не способен. Сначала не сумел повлиять на Ирвинга, который забыл о баскетболе и отправился на антиваксерскую войну. Затем не договорился с Харденом, склонным убегать от любых трудностей. Теперь полностью отстранился от ситуации, посчитав, что это руководство во всем виновато, раз приняло решение штрафовать Ирвинга за пропуски матчей.

Довольно забавно, когда в разговорах о Дюрэнте все еще рассуждают об «обстоятельствах».

В американском спорте всегда существовал термин «франчайз», обозначающий не просто суперзвезду, а игрока, являющегося фундаментом при создании любого клуба. Исторические суперзвезды НБА обладали совершенно разными качествами: они могли быть эгоцентричными индивидуалистами (Чемберлен и Кобе), могли быть замученными внебаскетбольными проблемами мрачными персонажами (Карим Абдул-Джаббар), могли быть раздолбаями (Шакил О’Нил), могли быть молчаливыми иностранцами (Новицки), могли оставаться детьми, несмотря на выпирающую бороду (Карри) – но никто из них не мог позволить себе быть бесхребетной пустышкой. Суперзвезда автоматически превращалась во «франчайза», потому что, какими бы ни были его личные черты, доминирование на баскетбольной площадке предполагало обязательства за ее пределами. Это могло приходить не сразу, но рано или поздно лучшие игроки в истории делили ответственность за все происходящее с руководством: О’Нил искал баланс взаимодействия с Кобе, Леброн и Уэйд между собой решали игровые проблемы, Чемберлен подстраивался под командные интересы…

Некоторые из них требовали обмен (Кобе), некоторые бросали клуб после исчерпания ресурсов (Леброн), некоторые вели себя сумасбродно (Баркли), но при этом они всегда соблюдали свою часть договора и требовали того же от боссов. Невозможно упрекнуть Брайанта в самоотдаче, когда ему приходилось вести за собой команду Смуша Паркера и Кваме Брауна. Перепады Баркли тоже напрямую были связаны со смехотворной слабостью состава, и когда ему все же давали шанс, он боролся за перстни или стремился бороться за перстни. Джеймс не связывал себя с клубами долговременными отношениями, но лично отвечал за то, чтобы все работало (нашел подход к Кайри Ирвингу и Джей Ар Смиту в ключевой момент сезона, защитил выбор в пользу Тайрона Лю, затащил там, где подвели выбитые им для товарищей контракты).

И вот на их фоне у Дюрэнта на протяжении всей карьеры было вполне достойное окружение, всегда рядом с ним была одна или несколько звезд, всегда глубокий интересный состав, и при этом всегда его что-то не устраивало, всегда он изображал себя талантливым пассажиром, всегда был д’Артаньяном рядом с каким-то непотребством. «Оклахома» рассталась с Харденом, а его никто не спросил. «Голден Стэйт» не сделал ничего, чтобы помирить его с Грином. «Бруклин» не смог разрешить ситуацию с Ирвингом и Харденом и посмел усомниться в том, что Ирвинг профессионально относится к своим обязанностям.

Чем со своей стороны отблагодарил «Нетс» Дюрэнт?

Отыграл на пару с Ирвингом всего 44 матча, взял за три года одну серию плей-офф, получил больше миллиона долларов за каждую проведенную в их составе встречу (90 матчей, 119,3 миллиона).

Каких-либо сожалений, мук совести, терзаний и прочих глупостей не замечено.

Дюрэнт вырос идеальным баскетболистом, которого с детства окружали чрезмерной заботой. И, видимо, поэтому так вышло, что и на взрослом, профессиональном уровне он воспринимает себя как барчука, одаривающего остальных одним своим присутствием и сбегающего каждый раз, когда что-то ему не по нраву. Можно сколько угодно спорить о гипотетическом наследии Дюрэнта, но вот это бесспорный факт: никогда еще лучшие игроки лиги не демонстрировали столь пофигистского отношения к своим клубам и к своему статусу лидера.

Неделю назад КейДи рассказал, что победа «Голден Стэйт» его нисколько не задела и никакой зависти от не почувствовал. И тут же, без какого-либо перерыва, он потребовал обмен, причем указал в качестве приоритетных вариантов «Финикс» и «Майами» (если кто-то упускает иронию, то это две лучшие команды регулярного чемпионата).

Для Дюрэнта просто не существует адекватной компенсации

Сколько вообще стоит суперзвезда в НБА?

Вот последние обмены звезд, которые мы видели.

2022: в обмен на Гобера «Миннесота» отдала Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джерреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда (незащищенные драфт-пики первого раунда 2023, 2025 и 2027 годов, пик первого раунда-2029, защищенный в Топ-5), обмен пиками (2026).

2020: в обмен на Хардена «Бруклин» отдал Джарретта Аллена, Торина Принса, Кариса Леверта, Родионса Куруца, три пика первого раунда (2022, 2024, 2026) и четыре обмена пиками (2021, 2023, 2025, 2027).

2020: в обмен на Дрю Холидэя «Бакс» отдали Эрика Бледсоу, Джорджа Хилла, три пика первого раунда (2020, 2025, 2027), обмен пиками (2024, 2026)

2019: в обмен на Пола Джорджа «Клипперс» отдали Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, три пика первого раунда (2022, 2024, 2026), два пика первого раунда от «Майами» (не защищенный 2021, защищенный 2023), обмен пиками (в 2023 и 2025).

2019: в обмен на Энтони Дэвиса «Лейкерс» отдали Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Джоша Харта, три пика первого раунда (2019, защищенный 2021, 2024), обмен пиками (2023).

2018: в обмен на Кавая Ленарда «Торонто» отдал Демара Дерозана, Якоба Пельтля, защищенный пик первого раунда (2019).

Хотя здесь и 1) близко нет людей уровня Дюрэнта и 2) клубы были вынуждены соглашаться на расставание со звездой ввиду истекающего контракта, это потребовало колоссальной компенсации в виде несколько молодых звездочек и полного отказа от ближайшего будущего в рамках правила Степиена.

За всю историю НБА игроков такого масштаба (топ-3 лиги) практически никогда не меняли. А те случаи, что известны, невозможно сколько-нибудь сопоставлять.

Шакил О’Нил уехал из «Лейкерс» – за Ламара Одома, Кэрона Батлера, Брайана Гранта, пик первого раунда (под ним взяли Джордана Фармара), пик второго раунда (Ренальдас Сейбутис)

Но! «Лейкерс» сами отказались от О’Нила, так как выбирали между стареющим центровым и Кобе Брайантом.

Чарльз Баркли уехал из «Филадельфии» – за снайпера Джеффа Хорнасека, данкера Тима Перри (Баркли потом написал, что его обменяли исключительно потому, что он играл под 34-м номером) и центрового Эндрю Лэнга (известного главным образом тем, что лишил Патрика Юинга статуса звезды, когда упал ему на руку)

Но! У Баркли истекал контракт, а он переругался со всеми, с кем вообще было можно и не воспринимался в качестве топовой звезды, скорее талантливого хулигана.

Мозес Мэлоун уехал из «Рокетс» – за Колдуэлла Джонса и пик первого раунда драфта-83.

Но! «Рокетс» сами не хотели оставлять действующего MVP, которому приходилось платить несколько миллионов.

Карим Абдул-Джаббар уехал из «Милуоки» – за 2-й (Дэйв Мейерс) и 8-й пики (Джуниор Бриджмэн) драфта-75, новичка Брайана Уинтерса и центрового Элмора Смита

Но! У Джаббара оставался один год по контракту, и он не собирался играть в Висконсине дальше.

Уилт Чемберлен уехал из «Уорриорс» – за Пола Ньюманна, Конни Диркинга и Ли Шэффера и 150 тысяч долларов

Но! Владелец «Сан-Франциско» не хотел платить самому дорогому игроку лиги, которого болельщики его клуба при этом ненавидели.

У «Нетс» и Дюрэнта же уникальная ситуация.

Во-первых, инициатива расставания исходит не от «Бруклина». У «Нетс» есть возможность вообще завершить карьеру Дюрэнта – он связан с ними на четыре года, так что они имеют полную возможность его проучить и отправить на пенсию заранее.

Во-вторых, «Бруклин» уже отдал все пики в обмене за Хардена, а потому нацелен на усиление команды за счет нескольких игроков уровня Матча всех звезд (как сообщают инсайдеры), а вовсе не молодых и не пики.

В-третьих, не совсем понятно, каким влиянием на трейд может обладать Дюрэнт. Если его преференции не удовлетворят, то что ему помешает точно так же объявить, что он не собирается играть за условный «Сакраменто»? У звезд, требующих обмен, обычно как минимум рациональные требования (им не нравится играть в слабой команде, им хочется на большой рынок). Дюрэнт требует обмена, потому что требует обмена (точно так же он уходил из «Оклахомы» – без особенных объяснений, просто чтобы оставить в прошлом надоевшую команду, надоевшего Уэстбрука, надоевших журналистов, точно так же он уходил из «Голден Стэйт» – тоже без объяснений, просто обидевшись на Грина, на то, что их не помирили, на журналистов, напоминавших ему, что «Уорриорс» – команда Карри).

Все эти предпосылки приводят к тому, что для «Нетс» странно вообще отдавать Дюрэнта. Окей, можно выгрести четыре-пять пиков, поменяться пиками и так далее. Но одновременно «Бруклину» жизненно необходимо, чтобы партнеры по трейду отказались не только от своего будущего, но и частично от своего настоящего, отдав им полноценных звезд. И не видно игроков, которые бы и близко соответствовали.

«Финикс» – это Эйтон и Бриджес.

«Лейкерс» – это Энтони Дэвис.

«Клипперс» – это Пол Джордж.

«Миннесота» – это Карл-Энтони Таунс.

«Новый Орлеан» – Зайон Уильямсон.

«Бостон» – это Джейлен Браун или Джейсон Тейтум.

«Мемфис» – это Джексон и Бэйн.

Ради кого из них – пусть даже приправленным пучком пиков – стоило бы отдавать Дюрэнта? И согласятся ли клубы отдавать молодую звезду за если не прошедшего, то проходящего пик КейДи? (А Дюрэнт в 37 лет будет получать 53 млн в год).

Рамона Шелберн не зря говорит, что требования Дюрэнта напоминают запрос на обмен со стороны Кобе Брайанта. Сложно представить вариант, который бы удовлетворил всех – сохранил бы «Нетс» в статусе претендента и одновременно сделал бы Дюрэнта усилением для его новой команды.

Убедившись, что его требования невыполнимы (все уперлось в то, что «Лейкерс» настаивали на включение в компенсацию от «Чикаго» Луола Денга), Брайант дал заднюю.

НБА невозможно починить

Прошедший сезон как будто показал, что больше так жить нельзя: полная передача власти в лиге игрокам превратила их в комичных самодуров.

Бен Симмонс отказался играть, потому что обиделся на критику партнеров.

Кайри Ирвинг пропустил половину матчей из-за желания протестовать, но не вакцинироваться.

Зайон Уильямсон пропустил сезон, потому что переел во время межсезонья.

Джеймс Харден сбежал из суперкоманды, куда до этого потребовал себя обменять, так как в ней стало недостаточно легко.

Кевин Дюрэнт проиграл личную дуэль Джейсону Тейтуму, после чего забыл, что только недавно подписал многолетнее соглашение с «Нетс», и потребовал обмена.

Вот такая вот прекрасная НБА будущего, довольно характерно, что ее осуждает даже Чарльз Баркли, самый взбалмошный игрок своей эпохи. Вся лига убедилась в том, что слишком много власти у игроков с гораздо большей долей вероятности приведет к головной боли, чем к титулу. На одного Леброна Джеймса находится с десяток парней, готовых сесть на голову владельцам и сбегать при любой осечке.

И казус Дюрэнта, как кажется, доводит эту тенденцию до разумного предела – если он продавит обмен в такой ситуации, то уже больше никаких тормозов не просматривается. Если один из реально лучших (а не как Бен Симмонс) игроков лиги в команде со звездами, в команде на большом рынке, в команде, где исполняются все его прихоти, вынуждает делать так, как ему приспичило, несмотря на четыре года по действующему контракту, то значит, такой путь завел лигу в тупик. Не просматривается и способов хоть как-то урегулировать этот хаос с помощью реформы коллективного соглашения: игроки теперь получают контракты с надбавкой на лояльность, после чего тут же настаивают на переезде.

Именно поэтому «Нетс» – как будто последний рубеж.

Жесткая позиция «Бруклина» по этому обмену хотя бы воссоздаст какие-то понятные флажки, за которые заходить нельзя.

Трейд Брайанта 15 лет назад остановил Джерри Басс – человек, который первый угадал, что игрокам нужно давать больше полномочий и свободы, но который при этом говорил с ними на равных, не давал собой помыкать и не допускал откровенного бреда. Посмотрим, как в такой же ситуации поведет себя руководство «Нетс», которое стелилось под Дюрэнта и Ирвинга все эти годы.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Elsa, Maddie Meyer, Sarah Stier