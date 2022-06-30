Маркус Смарт – о поражении в финале: «Бывает, что до сих пор не могу уснуть»

Разыгрывающий «Селтикс» признался, что все еще переживает по поводу поражения в финальной серии против «Уорриорз».

«Бостон» вел со счетом 2-1, но затем проиграл три раза подряд.

«Бывает, что до сих пор не могу уснуть. Внезапно начинаю думать о матчах финала, о том, что мы могли сделать иначе.

Жаль, что нам не хватило энергии. Те серии, которые были у нас по пути в финал, они отняли множество сил, там были очень серьезные зарубы. Но я бы не стал ничего менять. Мало приятного в том, чтобы делать выводы из поражений и неудач, но иногда ради радуги приходится потерпеть дождь», – сказал Смарт.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?