Керр объяснил, почему убрал Грина с площадки в 4-м матче: «У этой пятерки дела шли не очень хорошо, и я хотел внести изменения»

Главный тренер «Голден Стэйт» в подкасте Point Forward с и Эваном Тернером рассказал о решении убрать с площадки в решающий момент 4-го матча финальной серии против (4-2).

«Я в этой команде уже восемь лет, поэтому очень хорошо знаю всех этих парней. Я особо не думал, когда убрал Дрэймонда с площадки в четвертом матче, потому что у этой пятерки дела шли не очень хорошо и я хотел внести изменения. Я решил просто убрать его на минуту или две, а потом вернуть.

В , если ты нашел такую группу игроков, которая работает, ты придерживаешься ее, и не имеет значения, кто находится на площадке. Нельзя волноваться о том, что чьи-то чувства могут быть задеты. Поэтому, когда эта группа начала хорошо играть, я не обращал внимания на скамейку запасных.

Андре, ты был там, и я слышал, что ты разговаривал с Дрэймондом, и я уверен, что он был готов. Конечно, когда рывок закончился, я вернул его на паркет, он был великолепен и все получилось», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами