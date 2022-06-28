Руководитель клуба НБА: «Бостон» хочет выменять Джея Краудера, он нравится Име Удоке»

Руководитель одного из клубов Восточной конференции считает, что может выменять у форварда в нынешнее межсезонье.

«На мой взгляд, этот парень будет им полезен. Он играет жестко, они любят такое. Краудер был в финале, у него большой опыт выступления в плей-офф. Плюс они смогут использовать его как растягивающего большого. Име Удока сам был жестким игроком, поэтому он любит таких парней.

«Санз» хотят немного почистить платежку, а у Краудера остался последний год по контракту. Для «Селтикс» не будет большой проблемы, если он не сработает. В прошлом сезоне он не очень хорошо бросал, также он стал чуть медленнее, это нужно учитывать. Но им нужно найти ветерана, который способен добавить немного того, что хочет Име», – сказал анонимный руководитель.

Краудер заработает 10,2 миллиона долларов за следующий сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом. Он уже выступал за «Бостон» с 2014 по 2017 год.

В минувшем сезоне «Селтикс» дошли до финала НБА, где уступили (2-4). «Финикс» проиграл во втором раунде плей-офф (3-4).

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