Финальная серия НБА собрала рекордные 2 миллиарда просмотров в социальных сетях

Финальная серия между «Голден Стэйт» и (4-2) и последующий чемпионский парад собрали рекордные 2 миллиарда просмотров в аккаунтах лиги в социальных сетях.

Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году, на 45 процентов больше, чем в 2020-м, и на 56 процентов больше, чем в 2019-м. Для сравнения, финальная серия 2021 года и чемпионский парад вместе собрали 1,67 миллиарда просмотров.

Суперзвезда «Уорриорз» стал самым популярным участником финальной серии. Контент, связанный с Карри, набрал 357 миллионов просмотров. Это 28 процентов от общего числа просмотров.

Кроме того, Карри является самым популярным игроком в приложении НБА. Его страница в этом сезоне набрала наибольшее количество просмотров – 7,5 миллиона. На втором месте – форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (6,9 млн).

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