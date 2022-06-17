Стеф Карри – критикам: «Что они скажут теперь?»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри обратился к критикам из чемпионской раздевалки после победы в шестом матче серии против «Селтикс» (103:90, 4-2).

«Мы чемпионы, детка! Что они скажут теперь? Что они скажут теперь?» – прокричал Карри.

«Голден Стэйт» в этом году вернулся в плей-офф НБА после двух сезонов, когда команде не удавалось попасть в Топ-8 на Западе. Карри впервые стал самым ценным игроком финальной серии.

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