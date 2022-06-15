«Уорриорз» пожизненно забанили пранкера, выдавшего себя за Клэя Томпсона

Пранкер Доусон Гарли, известный в сети под именем Fake Klay Thompson («Фаильшивый Клэй Томпсон») получил пожизненный запрет на посещение матчей «Голден Стэйт».

По словам Гарли, он сумел проникнуть на основную площадку арены «Уорриорз» перед пятым матчем финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2) под видом Томпсона.

«Этот человек, ложно выдавая себя за игрока «Уорриорз», преднамеренно пытался получить доступ к закрытым помещениям Chase Center. В результате этих действий он получит пожизненный запрет на посещение как , так и Kaiser Permanente Arena (арена фарм-клуба «Уорриорз» в городе Санта-Крус)», – говорится в заявлении клуба.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона