Дрэймонд Грин – о болельщиках «Селтикс»: «Они немного противные»

Форвард «Уорриорз» высказал свое мнение о болельщиках «Селтикс», которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес во время матчей финальной серии (2-2) в .

«Бостонские болельщики громкие. Очень громкие. Очень. Они немного противные. Но болельщики в Кливленде обычно тоже были противными. Поведение этих людей – из ряда вон выходящее. Но да, они громкие.

Все сейчас хотят выиграть чемпионат. На арене должно быть громко. Болельщики должны быть максимально вовлечены. Так что я уважаю это, после серии оценю их старания по достоинству. Но если говорить про текущий момент, вы понимаете, что творится между нами», – заявил Грин.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА