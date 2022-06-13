Дрэймонд Грин – о болельщиках «Селтикс»: «Они немного противные»

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал свое мнение о болельщиках «Селтикс», которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес во время матчей финальной серии (2-2) в Бостоне.

«Бостонские болельщики громкие. Очень громкие. Очень. Они немного противные. Но болельщики в Кливленде обычно тоже были противными. Поведение этих людей – из ряда вон выходящее. Но да, они громкие.

Все сейчас хотят выиграть чемпионат. На арене должно быть громко. Болельщики должны быть максимально вовлечены. Так что я уважаю это, после серии оценю их старания по достоинству. Но если говорить про текущий момент, вы понимаете, что творится между нами», – заявил Грин.

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