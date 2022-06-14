Стеф Карри после 5-го матча предстал в футболке с надписью «Айеша Карри умеет готовить»

Разыгрывающий «Уорриорз» после пятого матча финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2) предстал в футболке с надписью «Айеша Карри умеет готовить».

Журналист во время пресс-конференции поинтересовался, в чем смысл послания. Карри предложил уточнить у коллег или в твиттере.

Карри ответил на выпад в сторону жены Айеши со стороны бостонского бара «Game On». Рядом с заведением ранее появились меловые доски с надписями «Айеша Карри не умеет готовить» и «Дьюс Тейтум > Райли Карри».

Твиттер Долтона Джонсона

Айеша известна тем, что любит готовить. Она ведет кулинарные шоу.

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