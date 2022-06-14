Клэй Томпсон: «Никогда так не радовался поездке в Бостон»

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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что предвкушает поездку в Бостон на шестой матч финальной серии НБА против «Селтикс».

В понедельник «Голден Стэйт» выиграл у «Бостона» со счетом 104:94, команда в шаге от завоевания чемпионского трофея (3-2).

«Никогда так не радовался поездке в Бостон, вот что я вам скажу», – заявил Клэй.

Во время третьего матча серии в Бостоне местные болельщики оскорбляли Дрэймонда Грина, Томпсон после игры назвал их «невоспитанными и грубыми». В следующей встрече обидные кричалки звучали и в его адрес.

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