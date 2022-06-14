Попадания Уиггинса, Томпсона и Пэйтона в 4-й четверти принесли «Уорриорз» победу в 5-м матче

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«Уорриорз» в понедельник обыграли «Селтикс» со счетом 104:94 (3-2) в пятом матче финальной серии. 

После «баззера» Джордана Пула на исходе третьей четверти «воины» зашли в решающую 12-минутку с минимальным перевесом (75:74). 

Четвертую четверть «Голден Стэйт» выиграл со счетом 29:20.

НБА представила подборку попаданий Эндрю Уиггинса, Клэя Томпсона и Гэри Пэйтона II в заключительном игровом отрезке ключевого матча финала.

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