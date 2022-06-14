Попадания Уиггинса, Томпсона и Пэйтона в 4-й четверти принесли «Уорриорз» победу в 5-м матче

«Уорриорз» в понедельник обыграли «Селтикс» со счетом 104:94 (3-2) в пятом матче финальной серии.
После «баззера» Джордана Пула на исходе третьей четверти «воины» зашли в решающую 12-минутку с минимальным перевесом (75:74).
Четвертую четверть «Голден Стэйт» выиграл со счетом 29:20.
НБА представила подборку попаданий Эндрю Уиггинса, Клэя Томпсона и Гэри Пэйтона II в заключительном игровом отрезке ключевого матча финала.
Стеф Карри вытянул «Голден Стэйт» за уши. Но «Селтикс» могут винить только самих себя