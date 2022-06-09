Сотрудники «Голден Стэйт» жалуются на оскорбления со стороны болельщиков «Бостона»

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По словам репортера НБА Джейсона Думаса, сотрудники «Голден Стэйт» жалуются на плохое отношение к ним со стороны жителей Бостона.

«Я разговаривал с несколькими сотрудниками «Уорриорз», которые работают на разных должностях в организации, и их пребывание здесь, в Бостоне, просто безумное.

Один из них сказал мне: «В среду утром пришлось снять рубашку с надписью «Dubs», потому что меня все время матерят».

Другой сказал: «Мне показали средний палец 17 раз», – пишет Думас в Twitter.

Во время третьего матча финальной серии плей-офф «Бостон»«Голден Стэйт» (116:100, 2-1) зрители скандировали в адрес форварда гостей Дрэймонда Грина: «Fuck You, Draymond».

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