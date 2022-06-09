Стефен Карри избежал травмы, МРТ не понадобится

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Разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри не понадобится МРТ-обследование, игрок избежал серьезных проблем с левым голеностопным суставом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Карри будет присутствовать на дневной тренировке «Уорриорз». Команда рассчитывает на участие своего лидера в четвертом матче финальной серии плей-офф против «Бостона» (1-2) в пятницу.

В третьем матче серии Карри повредил голеностоп, когда центровой соперника Эл Хорфорд упал на него в борьбе за мяч.

Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства

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