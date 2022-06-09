Эксперт Райан Кларк: «Когда у Джей Коула статистика лучше, чем у Дрэймонда Грина, это проблема»

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Эксперт ESPN Райан Кларк посмеялся над 2 очками, 4 подборами и 3 передачами форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в третьем матче финальной серии плей-офф против «Бостона» (100:116, 1-2).

«Когда у Джей Коула статистика лучше, чем у Дрэймонда Грина, это проблема.

Я понимаю, что Дрэймонд влияет на игру таким образом, который не отражается в статистике. Он ставит спину, заводит команду, защищается. Но он также отвечает за силовую игру. И когда Роберт Уильямс доминирует под кольцом так, как вчера вечером, Дрэймонд должен что-то делать», – заявил Кларк.

Напомним, что известный рэпер Джей Коул выступает в канадской профессиональной лиге за команду «Скарборо Шутинг Старс».

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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