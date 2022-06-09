Зрители в Бостоне скандировали оскорбительную кричалку в адрес Дрэймонда Грина

Болельщики «Селтикс» во время третьего матча финальной серии против «Уорриорз» (116:100, 2-1) в выразили свое отношение к форварду калифорнийцев Дрэймонду Грину.

Зрители скандировали оскорбительную кричалку в адрес Грина: «Fuck You, Draymond».

Грин в первых двух матчах вступал в конфликтные ситуации с игроками «кельтов». Бывший игрок НБА Седрик Максвелл заявил, что «за все дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили».

В среду Грин был удален с площадки с 6 фолами. На его счету 2 очка, 4 подбора и 3 передачи за 35 минут.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА