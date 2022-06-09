Кендрик Перкинс: «Дрэймонд больше готовился к своему подкасту после игры, чем к самой игре»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кендрик Перкинс посмеялся над форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином после третьего матча финальной серии плей-офф.

«Похоже, что Дрэймонд больше готовился к своему подкасту после игры, чем к самой игре. Просто наблюдение, не слушайте меня», – написал Перкинс в Twitter.

В среду «Селтикс» обыграли «Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф (116:100, 2-1).

Грин набрал 2 очка, сделал 4 подбора, 3 передачи, 1 блок-шот и 2 потери за 35 минут.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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