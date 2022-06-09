Стивен Эй Смит: «Дрэймонд Грин не продемонстрировал в нападении абсолютно ничего»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда за его игру в третьем матче финальной серии плей-офф против «Бостона» (100:116, 1-2).

«Уорриорз» нужно было хоть что-то, что угодно, от Дрэймонда Грина в нападении, и, к сожалению, это было более чем слабо.

Он не продемонстрировал в нападении абсолютно ничего. Он сделал всего четыре броска с игры и в итоге набрал два очка. Он набрал больше фолов, чем очков за то, что громко кричал. Вот как это было плохо.

В результате у «Уорриорз» большие проблемы, потому что не хочется проигрывать «Бостону» со счетом 1-3», – сказал Смит.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА