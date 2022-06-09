Стефен Карри – о столкновении с Хорфордом: «Не видел, что происходило. Трудно сказать, можно ли было избежать этого»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри признался, что не готов оценивать действия центрового «Селтикс» Эла Хорфорда в эпизоде из третьего матча финала НБА, когда тот приземлился на его голеностоп.

«Не видел, что там происходило, так что мне трудно сказать, можно ли было избежать этого или нет.

Я уже оказывался в подобной истории с Маркусом во время игры в Заливе. В такой ситуации ты думаешь только о том, как бы вытащить оттуда свою ногу. Именно это я и пытался сделать.

По ощущениям, все не так плохо. Посмотрим, каким будет мое состояние в ближайшие пару дней», – заявил Карри.

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