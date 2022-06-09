Клэй Томпсон: «Стеф нужен нам, если хотим выиграть эту серию»

Атакующий защитник выразил надежду, что лидер команды сыграет в четвертом матче финальной серии плей-офф с «Бостоном» (1-2).

«Стеф нужен нам, если хотим выиграть эту серию.

Я знаю, что Стеф сделает все, что в его силах, чтобы сыграть в четвертом матче. Очень надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он — это мы. Без него нам будет очень трудно», – сказал Томпсон.

В третьем матче серии Карри повредил левый голеностоп, когда центровой соперника Эл Хорфорд упал на него в борьбе за мяч.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА