Клэй Томпсон: «Стеф нужен нам, если хотим выиграть эту серию»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон выразил надежду, что лидер команды Стефен Карри сыграет в четвертом матче финальной серии плей-офф с «Бостоном» (1-2).

«Стеф нужен нам, если хотим выиграть эту серию.

Я знаю, что Стеф сделает все, что в его силах, чтобы сыграть в четвертом матче. Очень надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он — это мы. Без него нам будет очень трудно», – сказал Томпсон.

В третьем матче серии Карри повредил левый голеностоп, когда центровой соперника Эл Хорфорд упал на него в борьбе за мяч.

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