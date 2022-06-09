Стефен Карри обошел Роберта Орри и поднялся на 10-е место по перехватам в истории финальных серий

Разыгрывающий поднялся на десятое место по количеству перехватов в истории финальных серий плей-офф НБА.

Карри обошел по этому показателю семикратного чемпиона лиги (49). После третьего матча финальной серии с «Бостоном» (100:116, 1-2) на счету лидера «Уорриорз» 51 перехват.

Рекордсменом по перехватам в финальных сериях является (102). На девятом месте находится одноклубник Карри Дрэймонд Грин (52).

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА