Стефен Карри обошел Роберта Орри и поднялся на 10-е место по перехватам в истории финальных серий

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Роберт Орри НБА фото Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поднялся на десятое место по количеству перехватов в истории финальных серий плей-офф НБА.

Карри обошел по этому показателю семикратного чемпиона лиги Роберта Орри (49). После третьего матча финальной серии с «Бостоном» (100:116, 1-2) на счету лидера «Уорриорз» 51 перехват.

Рекордсменом по перехватам в финальных сериях является Мэджик Джонсон (102). На девятом месте находится одноклубник Карри Дрэймонд Грин (52).

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