Маркус Смарт: «Уорриорз» могут жаловаться сколько угодно. Эпизод с Хорфордом и Карри не был грязным»

Разыгрывающий «Селтикс» высказал свое мнение об эпизоде из третьего матча финала НБА против «Уорриорз» (116:100, 2-1) с участием Эла Хорфорда, в результате которого разыгрывающий соперника повредил голеностоп.

«Идет финальная серия. Игроки постоянно прыгают за мячом, ведут борьбу. Парни из «Уорриорз» прыгают нам в ноги. Мы ничего не говорим.

Нам тоже причиняют боль, но мы продолжаем играть. Никто не пытается никого травмировать. Это финал. Мы пытаемся победить, равно как и они. Тот, у кого будет мяч, победит.

Они могут жаловаться сколько им угодно. Но это игровой момент. Там не было грубости и грязи. Все честно. Честный баскетбол. Баскетбол финальной серии. Никто никому не пытается нанести травму», – сказал Смарт.

В марте Смарт бросился в ноги Карри во время встречи регулярного чемпионата между командами и повредил 2-кратному MVP левый голеностоп. Стеф пропустил оставшиеся игры регулярки.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА