Седрик Максвелл: «За все дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили»

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Двукратный чемпион НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрик Максвелл остался недоволен поведением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина во втором матче финальной серии этого года.

Во второй четверти матча Грин устроил потасовку с игроком «Селтикс» Джейленом Брауном, но избежал удаления.

«Я скажу предельно прямо. За все это дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили к чертям», – заявил Максвелл.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

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