Седрик Максвелл: «За все дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили»

Двукратный чемпион НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрик Максвелл остался недоволен поведением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина во втором матче финальной серии этого года.
Во второй четверти матча Грин устроил потасовку с игроком «Селтикс» Джейленом Брауном, но избежал удаления.
«Я скажу предельно прямо. За все это дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили к чертям», – заявил Максвелл.
«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон