Дрэймонд Грин: «Не позволю, чтобы надо мной кто-то возвышался. Я мужчина, на трибунах мои дети»

Форвард «Уорриорз» прокомментировал эпизод из второго матча финальной серии против «Бостона» (107:88, 1-1) с участием Джейлена Брауна.

Недовольный действиями Грина после столкновения и падения обоих игрок «Селтикс» поднялся и двинулся в сторону форварда «воинов».

У Грина уже был технический, судьи не стали давать ему второй.

«Идет финал НБА. Я ношу соответствующую нашивку с гордостью. Не говорю, что судьи ко мне обязательно относятся иначе. Но я заслужил такое отношение. Наслаждаюсь этим, принимаю это, мне это нравится.

Не позволю, чтобы надо мной кто-то возвышался. Я мужчина, на трибунах мои дети. Не играю в подобные игры. А что там происходило в тот момент, не так важно», – заявил Грин.

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