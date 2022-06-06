Дрэймонд Грин избежал второго технического и удаления после стычки с Джейленом Брауном

Форвард «Голден Стэйт» был близок к удалению во второй четверти второго матча финальной серии НБА с «Бостоном» (107:88, 1-1).

В первой четверти Грин получил технический фол в результате жесткой борьбы с Грантом Уильямсом. Во второй четверти Дрэймонд поучаствовал в стычке с , но избежал второго технического и автоматического удаления.

Эпизод вызвал бурные обсуждения экспертов и болельщиков. По мнению комментатора ESPN Джеффа Ван Ганди, обычно в подобных ситуациях арбитры выписывают участникам обоюдное замечание.

«Мне бы совершенно не хотелось, чтобы кого-то сейчас удалили. Но обычно это обоюдный технарь», – сказал Ван Ганди во время трансляции.

Второй технический во второй игре стал бы для Грина пятым в плей-офф-2022. За семь замечаний баскетболист по правилам НБА получает дисквалификацию на один матч.

На счету Грина 9 очков, 5 подборов и 7 передач за 35 минут.

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