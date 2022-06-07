Си Джей Макколлум: «Судьи поступили правильно, когда не стали удалять Дрэймонда»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Си Джей Макколлум Джейлен Браун Баскетбол

Эксперт ESPN Си Джей Макколлум считает, что судьи приняли правильное решение, когда не стали выписывать второй технический форварду «Уорриорз» Дрэймонду Грину во время второго матча финальной серии с «Селтикс».

«Был ли в той ситуации перебор? Без сомнений. Заслуживало ли это технического? Совершенно точно нет, не в финале, не в той ситуации. Судьи не должны влиять на исход игры.

Все знают, как играет и реагирует Дрэймонд. Джейлен Браун тоже об этом знает. Он попытался поднять накал страстей, спровоцировать удаление, на это тоже стоит брать во внимание. Считаю, что судьи правильно разобрались в ситуации», – заявил игрок «Пеликанс».

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные