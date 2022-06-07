Си Джей Макколлум: «Судьи поступили правильно, когда не стали удалять Дрэймонда»

Эксперт ESPN Си Джей Макколлум считает, что судьи приняли правильное решение, когда не стали выписывать второй технический форварду «Уорриорз» во время второго матча финальной серии с «Селтикс».

«Был ли в той ситуации перебор? Без сомнений. Заслуживало ли это технического? Совершенно точно нет, не в финале, не в той ситуации. Судьи не должны влиять на исход игры.

Все знают, как играет и реагирует Дрэймонд. тоже об этом знает. Он попытался поднять накал страстей, спровоцировать удаление, на это тоже стоит брать во внимание. Считаю, что судьи правильно разобрались в ситуации», – заявил игрок «Пеликанс».

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