Джейлен Браун – о стычке с Дрэймондом: «Сегодня «Уорриорз» многое сошло с рук»

Свингмен «Бостона» прокомментировал конфликтную ситуацию с форвардом «Голден Стэйт» во время второго матча финала (88:107, 1-1) и поведение соперника в целом.

Грин на тот момент уже имел технический, но избежал второго и продолжил встречу.

«Я не знал, что у него уже был один технический, я просто играю в баскетбол и думаю в первую очередь об этом. В том эпизоде было нарушение. Что касается технического, то там решать судьям, они могли принять любое решение. Но я не знаю, что я должен был делать в той ситуации. Кто-то закидывает ноги мне на голову, а потом пытается стянуть с меня шорты. Не понимаю, что это вообще было.

Я знаю, чего ждать от Дрэймонда. Он будет играть жестко, толкаться, хватать меня. Сегодня «Уорриорз» многое сошло с рук. Остается лишь принять этот вызов в следующем матче. Они применяют все эти уловки и приемы, нам надо быть умнее и реагировать правильным образом», – заявил Браун.

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